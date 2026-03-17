Индонезия готова закупить российскую нефть

Индонезия открыта к закупкам нефти из России наряду с другими странами в рамках стратегии диверсификации источников энергоснабжения. Об этом заявил министр энергетики и минеральных ресурсов страны Бахлил Лахадалия, передает РИА Новости.

«Самое важное для нас сейчас — это наличие товара и его конкурентная цена. <...> Импорт нефти из России стал возможен после того, как США вновь открыли доступ к закупкам российской нефти, ранее находившейся под санкциями», — сказал он.

Лахадалия отметил, что правительство Индонезии не ограничивает себя одним поставщиком. По его словам, возможность закупок российской нефти рассматривается на фоне изменений глобальной конъюнктуры из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Минфин США временно вывел из-под санкций продажу российской нефти и нефтепродуктов, которые были загружены на суда до 12 марта. Согласно опубликованному документу министерства, разрешаются транзакции, необходимые для продажи, транспортировки или разгрузки таких грузов.

Послабление распространяется только на нефть и нефтепродукты российского происхождения, которые уже находятся на судах, оно будет действовать до 11 апреля. Ограничения при этом сохраняются для новых поставок, а также для любых операций, связанных с Ираном, иранским правительством или товарами и услугами иранского происхождения.

