Профессор рассказал о кризисе для администрации Трампа из-за Ирана

Противоречивые заявления президента США Дональда Трампа по поводу войны с Ираном стали проблемой для его администрации, и сейчас ситуация для США становится кризисной. Об этом в интервью телеканалу Al Jazeera рассказал профессор медиаисследований Мохамад Эльмасри.

По словам Эльмасри, противоречивые заявления Трампа и главы Пентагона Пита Хегсета звучат уже несколько недель, и это говорит о том, что администрация президента США столкнулась с «кризисом» в области коммуникации по поводу Ирана.

«В какой-то момент он также сказал, что «возможно, нам вообще не стоило там находиться», — замечание, вызвавшее много негативной реакции. <…> «[Критики] говорят: если бы нам не нужно было там быть, то почему люди погибают? <…> В чём смысл этой войны? Сейчас для администрации Трампа это действительно превращается в кризис», — сказал он.

До этого Bild писал, что операция в Иране привела к разногласиям в администрации президента США Дональда Трампа, где сформировалось два лагеря — сторонников вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио. Также журналисты отмечали, что на фоне заявлений главы Белого дома о ходе военных действий в Иране внутри его команды усиливаются противоречия.

Издание Politico писало, что вице-президент США Джей Ди Вэнс скептически относился к ударам США по Ирану и выражал свое несогласие с операцией. Газета Financial Times (FT) также отмечала, что молчание Вэнса в первые дни операции против Ирана привлекло внимание в Вашингтоне с вызвало вопросы о возможном расколе в отношениях с Трампом.



