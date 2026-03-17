Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
 (обновлено  )
Политика

Профессор рассказал о кризисе для администрации Трампа из-за Ирана

Kevin Lamarque/Reuters

Противоречивые заявления президента США Дональда Трампа по поводу войны с Ираном стали проблемой для его администрации, и сейчас ситуация для США становится кризисной. Об этом в интервью телеканалу Al Jazeera рассказал профессор медиаисследований Мохамад Эльмасри.

По словам Эльмасри, противоречивые заявления Трампа и главы Пентагона Пита Хегсета звучат уже несколько недель, и это говорит о том, что администрация президента США столкнулась с «кризисом» в области коммуникации по поводу Ирана.

«В какой-то момент он также сказал, что «возможно, нам вообще не стоило там находиться», — замечание, вызвавшее много негативной реакции. <…> «[Критики] говорят: если бы нам не нужно было там быть, то почему люди погибают? <…> В чём смысл этой войны? Сейчас для администрации Трампа это действительно превращается в кризис», — сказал он.

До этого Bild писал, что операция в Иране привела к разногласиям в администрации президента США Дональда Трампа, где сформировалось два лагеря — сторонников вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио. Также журналисты отмечали, что на фоне заявлений главы Белого дома о ходе военных действий в Иране внутри его команды усиливаются противоречия.

Издание Politico писало, что вице-президент США Джей Ди Вэнс скептически относился к ударам США по Ирану и выражал свое несогласие с операцией. Газета Financial Times (FT) также отмечала, что молчание Вэнса в первые дни операции против Ирана привлекло внимание в Вашингтоне с вызвало вопросы о возможном расколе в отношениях с Трампом.

Ранее на Западе спрогнозировали губительные последствия политики Трампа.

 
Теперь вы знаете
Что делать, если пропал интернет. Пошаговая инструкция от технических экспертов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
