В Госдуме перечислили надбавки, которые ждут пенсионеров в 2026 году

Депутат Говырин: в 2026 году пенсии вырастут у 80-летних и матерей-героинь

В 2026 году доплаты к пенсиям получат несколько категорий граждан, включая неработающих пенсионеров с низкими доходами, людей старше 80 лет, бывших шахтеров и летчиков, а также матерей-героинь, Героев России и Героев Труда. Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

По его словам, неработающим пенсионерам с доходом ниже прожиточного минимума назначают федеральную доплату до этого уровня. В 2026 году он составляет 16 288 рублей, но итоговая сумма зависит от региона.

Фиксированная выплата к страховой пенсии с января установлена на уровне 9 584,69 рубля. После 80 лет она увеличивается вдвое — до 19 169,38 рубля. Такой же размер предусмотрен для инвалидов I группы. Дополнительно с 1 января назначается надбавка на уход в размере 1 413,86 рубля, поэтому общая фиксированная часть для пенсионеров старше 80 лет достигает 20 583,24 рубля.

За иждивенцев предусмотрены доплаты: 3 194,90 рубля за одного, 6 389,79 рубля за двоих и 9 584,69 рубля за троих.

Также надбавки положены за стаж: при работе 15 лет на Крайнем Севере — 4 792,35 рубля, при 20 годах в приравненных районах — 2 875,41 рубля. За 30 лет стажа в сельском хозяйстве доплата составляет 2 396,17 рубля.

Отдельные выплаты предусмотрены для бывших работников угольной отрасли и членов летных экипажей гражданской авиации. С февраля 2026 года средняя прибавка для шахтеров составляет 6 736,09 рубля, для летчиков — 21 773,25 рубля, при этом точная сумма рассчитывается индивидуально.

Кроме того, действуют доплаты за особые заслуги. Неработающие матери-героини с января 2026 года получают 36 619,93 рубля в месяц. Для Героев России, Героев Труда и ряда награжденных, включая олимпийских чемпионов и некоторых тренеров, предусмотрены ежемесячные выплаты от 22 060,20 до 36 619,93 рубля.

С 1 апреля 2026 года увеличатся все выплаты, рассчитываемые от социальной пенсии.

Ранее стало известно, почему молодежь не интересуется долгосрочными сбережениями.