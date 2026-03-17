Суд Москвы вынес приговор бойцу ММА по делу об осквернении памятника

Суд Москвы приговорил бойца смешанных единоборств (MMA) Заура Исмаилова к принудительным работам на срок 1 год 6 месяцев с удержанием 10% заработной платы в доход государства по делу об осквернении памятника «Ветеранам МЧС России», передает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы в своем Telegram-канале.

Отмечается, что подсудимый полностью признал свою вину, в содеянном раскаялся.

5 декабря Исмаилов показал серию ударов рядом со статуей, которая находится в сквере Дмитрия Михайлика в Москве. За этот поступок он получил критику в соцсетях, после чего удалил видеозапись. 6 декабря стало известно, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе уголовного расследования дела в отношении бойца ММА

Исмаилов имеет в своем послужном списке один бой в лиге «Кулак», в котором он уступил Дастану Ташболотову.

Ранее Исмаилов изобразил спарринг с памятником ветеранам МЧС России в Москве.

 
