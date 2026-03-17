Женщина установила рекорд Гиннесса по количеству поднятых и брошенных за 37 секунд мужчин

Немка подняла и бросила 10 мужчин за 37 секунд, установив мировой рекорд
Guinness World Records

Женщина из Германии установила рекорд Гиннесса по количеству поднятых и брошенных за 37 секунд мужчин, пишет NDTV.

Рекордсменкой стала Сина Руппенталь, которой удалось поднять и перебросить через плечо 10 мужчин всего за 37,44 секунды. Испытание требовало не только физической подготовки, но и высокой координации движений, а также выносливости.

Согласно условиям, участница должна была поочередно поднимать каждого человека и выполнять контролируемый бросок, соблюдая строгие стандарты безопасности. Весь процесс проходил под наблюдением официальных представителей, фиксировавших корректность выполнения.

На опубликованных кадрах видно, как спортсменка практически без пауз переходит от одного участника к другому, поддерживая высокий темп на протяжении всей попытки. Зрители, присутствовавшие на месте, встретили результат аплодисментами.

Ранее малайзиец установил мировой рекорд по количеству зубов во рту.

 
