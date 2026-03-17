Москвич пожаловался в Конституционный суд из-за миллионного утильсбора

Конституционный суд (КС) России принял к рассмотрению жалобу водителя, которому вместо льготного утилизационного сбора в 5200 рублей за автомобиль начислили почти 1,3 млн рублей. Об этом сообщили «Ведомости».

Из материалов дела следует, что мужчина еще в октябре 2023 года заключил предварительный договор на покупку автомобиля марки Kia Mohave 2020 года выпуска. Машина сначала прибыла на таможню в Киргизии, а после передана покупателю в Москве.

В феврале 2024 года на автомобиль были оформлены свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства и электронный паспорт. Однако уже в марте Одинцовский таможенный пост Московской таможни начислил владельцу авто утилизационный сбор в размере 1,28 млн рублей. Водитель утверждает, что приобрел автомобиль для личного пользования и рассчитывал на применение льготной ставки.

Спор возник из-за изменений в правилах уплаты утилизационного сбора за автомобили, которые физические лица ввозят из стран ЕАЭС. По словам юристов, пока машина была в пути, правительство РФ несколько раз изменяло порядок расчета сбора и вводило новые условия для сохранения льготного коэффициента. Отмечается, что если документы на авто оформлялись после вступления в силу новых норм, то владелец транспортного средства утрачивает право на льготу и сталкивается с полным начислением.

Однако представитель водителя утверждает, что сделка была подписана еще до изменения правил, поэтому новые условия к нему не должны применяться.

В свою очередь в Федеральной таможенной службе отметили, что льготный коэффициент не гарантируется всем и может быть заменен на коммерческий, если были нарушены критерии ввоза автомобиля для личного пользования.

