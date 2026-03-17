Космическую ракету «Союз-2.1а» приготовили к запуску на Байконуре

«Союз-2.1а» с «Прогрессом» установили на стартовый стол Байконура после ремонта
Космическую ракету «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-33» установили на восстановленный стартовый стол на Байконуре (Казахстан) перед первым пуском после ремонта. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос» в Telegram-канале.

Отмечается, что пуск ракеты запланирован 22 марта.

«Роскосмос» объявил о завершении ремонта площадки на Байконуре 3 марта.

В конце ноября прошлого года некоторые элементы стартового стола на Байконуре были повреждены после пуска ракеты «Союз-2.1а». Специалисты обнаружили это, когда произвели осмотр места запуска. В «Роскосмосе» после инцидента заверили, что для восстановления стола есть все необходимые резервные элементы.

В феврале этого года NASA отложило высадку на Луну на целый год из-за проблем с финансированием. Запуск пилотируемой миссии к Луне Artemis II был запланирован на март 2026 года.

Ранее китайские космонавты впервые приготовили барбекю на орбите.

 
Теперь вы знаете
Что делать, если пропал интернет. Пошаговая инструкция от технических экспертов
