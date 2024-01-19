Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Фото

«Любовь здесь больше не живет»: что стало с Владом Сташевским

Звезда 90-х Влад Сташевский отмечает 50-летие

Владислав Сташевский родился в молдавском Тирасполе 19 января 1974 года под фамилией Твердохлебов. Отец ушел из семьи, Влада растили в Крыму мама с бабушкой. В детстве мальчик мечтал стать десантником, а после восьмого класса перевелся в суворовское училище, но бросил его из-за конфликтов с учениками и переехал в Москву.

Все изменила случайная встреча с влиятельным продюсером Юрием Айзеншписом в 1993 году, который увидел, как Влад пел в клубе. Уже через неделю будущая звезда записал свою первую песню «Дороги, по которым мы идем». По словам Айзеншписа, Сташевский был «искусственным артистом», на примере которого он хотел показать, что может продюсер. Для раскрутки певца Айзеншпис не брезговал грязными методами — запустил в газеты «утку» о том, что тот переспал с 112 женщинами.

Владислав поменял фамилию на Сташевского, в 1994 году выпустил первый альбом с хитом «Любовь здесь больше не живет» и быстро стал звездой 90-х. Один за другим вышли еще четыре альбома, к 1996-му клип на его трек «Позови меня в ночи» крутили на главных телеканалах страны. Во время чеченских кампаний Сташевский ездил выступать на передовую.

В 1999 году Сташевский не стал продлевать контракт с Айзеншипсом, «почувствовал себя большой звездой» и решил работать самостоятельно, но потерял популярность и исчез со сцены. После провала сольного творчества перешел в бизнес, также снимался в кино, но без особого успеха. В 2020-2021 годах пытался вернуться на телевидение через шоу НТВ «Суперстар! Возвращение» и презентовал новые треки, но безрезультатно.

Дважды женат, первый раз на дочери миллионера, экс-гендиректора «Лужников» Владимира Алешина. Имеет двух сыновей, по одному от каждого брака. Продолжает давать концерты, но теперь всем заведует его вторая жена. Она же выставляет солидные ценники на интервью со звездой — от 300 тыс. руб.

«По былой популярности я не скучаю. Все течет, все изменяется. Ностальгия, как говорил Бродский, отказ от реальности. А это не про меня», — заявлял Сташевский.

Что думаешь?
Картина дня
Над Брянской областью сбит украинский беспилотник
В Харькове погибли 60 французских наемников. МИД России вызвал посла Франции
Посла Франции вызвали в МИД после уничтожения французских наемников в Харькове
Опубликован текст решения Верховного суда об ЛГБТ*-движении
Бывший постпред США при ООН раскритиковала Байдена за его политику на Ближнем Востоке
Скандальный российский хоккеист на кулаках подрался в матче НХЛ
Жители Украины обеспокоены снижением мобилизационного возраста
Юристы Швидлера объяснили санкции против него «давлением» на Лиз Трасс
Новости и материалы
Пассажирка автобуса напала на пожилую женщину-кондуктора из-за 100 рублей
Депутаты Европарламента обвинили правительство Польши в нарушении конституции
Эксперт порекомендовал не скачивать программы для чтения и проверки QR-кодов
Движение по трассе М-12 «Восток» в Татарстане ограничили
В Госдуме хотят обратиться в парламент Франции из-за данных о французских наемниках
Названы теннисисты, которые могут остановить Джоковича на Australian Open
Кучеров стал девятым россиянином с 500 передачами в НХЛ
Названы даты переговоров по Сирии в Астане
Два района Республики Алтай оказались отрезаны от Горно-Алтайска из-за камнепада
Посол рассказал, как Южная Корея может восстановить отношения с Россией
Посол РФ сообщил, что вопрос о выводе российской военной базы из Армении не стоит
Курс доллара поднялся до 89,45 рубля
Премьер Японии заявил, что распустит свою фракцию из-за скандала
В Минобороны сообщили об ударе по опорному пункту ВСУ в районе Артемовска
Британцы могут лишится любимого блюда из-за запрета РФ на вылов рыбы
Роналду вошел в топ-10 самых ненавистных людей в футболе
Трамп оценил итоги президентского срока Байдена
Претендент на пост кандидата в президенты США пообещала помиловать Трампа
Все новости
Власти рекомендовали отменить концерт Арбениной во Владивостоке
Трамп заявил, что дружит с Путиным
Сгоревший склад Wildberries в Шушарах оказался не застрахован
Конгресс утвердил отсрочку шатдауна правительства США
Денис Лукьянов
Как Эдгар По заставляет нас смотреть внутрь себя — и ужасаться
Худи с херувимом, кофе и свой вайб: как российские зумеры переизобрели веру в Бога
Как московский храм Антипы привлек молодежь уютной атмосферой и стильным дизайном
Хотела только дом, машину и собаку: Мишель Обаме — 60
«Вскрытие — малая часть нашей работы»: чем на самом деле занимаются патологоанатомы
Врач-патологоанатом — о работе с живыми, случаях из практики и байках про «мрачную» профессию
«Сейчас у нас совершенно другая страна»
Почему в России 1990-х боялись рожать детей и что изменилось за 20 лет
В Москве возбудили дело против главы узбекского землячества. Он сравнил участников СВО с петухами
На главу узбекского землячества завели дело за унижающий участников СВО пост
«Она не живая и не волшебная»: священник объяснил, когда в Крещение вода становится святой
Священник Волков рассказал, когда набирать святую воду на Крещение, и от чего она спасет
Проблемы с выплатами, сдача Крыма. За какие посты Стрелкову грозит почти пять лет колонии
Обвинение потребовало для Стрелкова почти 5 лет колонии за призывы к экстремизму
«Кому-то выгодно втягивать Иран в конфликты»: чем грозит обострение на Ближнем Востоке
Востоковед Супонина допустила рост напряженности в регионе после ударов по Ирану
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами