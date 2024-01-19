«Любовь здесь больше не живет»: что стало с Владом Сташевским

Владислав Сташевский родился в молдавском Тирасполе 19 января 1974 года под фамилией Твердохлебов. Отец ушел из семьи, Влада растили в Крыму мама с бабушкой. В детстве мальчик мечтал стать десантником, а после восьмого класса перевелся в суворовское училище, но бросил его из-за конфликтов с учениками и переехал в Москву.

Все изменила случайная встреча с влиятельным продюсером Юрием Айзеншписом в 1993 году, который увидел, как Влад пел в клубе. Уже через неделю будущая звезда записал свою первую песню «Дороги, по которым мы идем». По словам Айзеншписа, Сташевский был «искусственным артистом», на примере которого он хотел показать, что может продюсер. Для раскрутки певца Айзеншпис не брезговал грязными методами — запустил в газеты «утку» о том, что тот переспал с 112 женщинами.

Владислав поменял фамилию на Сташевского, в 1994 году выпустил первый альбом с хитом «Любовь здесь больше не живет» и быстро стал звездой 90-х. Один за другим вышли еще четыре альбома, к 1996-му клип на его трек «Позови меня в ночи» крутили на главных телеканалах страны. Во время чеченских кампаний Сташевский ездил выступать на передовую.

В 1999 году Сташевский не стал продлевать контракт с Айзеншипсом, «почувствовал себя большой звездой» и решил работать самостоятельно, но потерял популярность и исчез со сцены. После провала сольного творчества перешел в бизнес, также снимался в кино, но без особого успеха. В 2020-2021 годах пытался вернуться на телевидение через шоу НТВ «Суперстар! Возвращение» и презентовал новые треки, но безрезультатно.

Дважды женат, первый раз на дочери миллионера, экс-гендиректора «Лужников» Владимира Алешина. Имеет двух сыновей, по одному от каждого брака. Продолжает давать концерты, но теперь всем заведует его вторая жена. Она же выставляет солидные ценники на интервью со звездой — от 300 тыс. руб.

«По былой популярности я не скучаю. Все течет, все изменяется. Ностальгия, как говорил Бродский, отказ от реальности. А это не про меня», — заявлял Сташевский.