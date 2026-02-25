Госдеп объявил Украине демарш после атак ВСУ в Черном море. Удары затронули интересы США

Посол Украины в США Стефанишина сообщила о демарше после атак ВСУ в Черном море

Госдеп США направил Киеву дипломатический демарш после ударов ВСУ по нефтяной инфраструктуре в районе Новороссийска. По словам посла Украины в Вашингтоне Ольги Стефанишиной, в ноте говорилось, что удары затронули интересы американских компаний, связанных с экспортом нефти через Казахстан. Речь идет о повреждении терминала Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море.

Украина получила дипломатический демарш от Госдепартамента США после ударов ВСУ по нефтяной инфраструктуре в районе Черного моря. Об этом во время брифинга заявила посол Украины в Вашингтоне Ольга Стефанишина, сообщает CNN. В Вашингтоне указали, что атаки затронули экономические интересы американских компаний.

По ее словам, демарш был направлен после атак украинских беспилотников на объекты в районе Новороссийска в конце прошлого года. Американская сторона уведомила Киев о том, что удары повлияли на инвестиции США, связанные с экспортной инфраструктурой в Черном море.

Посол отметила, что речь шла о проектах, в которые вовлечены американские компании и которые реализуются через Казахстан. В Госдепартаменте указали Киеву, что Украине следует избегать действий, способных задевать американские экономические интересы. Киев, добавила дипломат, «принял это к сведению».

Удар по терминалу КТК

Речь идет об атаке, произошедшей в конце ноября 2025 года. Под ударом ВСУ оказался морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), расположенный под Новороссийском. Повреждения получило одно из выносных причальных устройств, после чего его эксплуатация была приостановлена, а погрузка нефти — ограничена. В КТК заявляли, что утечки нефти в акваторию Черного моря не произошло, пострадавших не было.

КТК — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Протяженность трубопровода превышает 1,5 тыс. километров. Он соединяет месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске. Через него проходит значительная часть казахстанского нефтяного экспорта.

В консорциум входят российские, казахстанские и западные компании, включая американскую Chevron — именно наличие американского участия в проекте и стало предметом обеспокоенности Вашингтона.

Последствия для экспорта

После атаки экспорт нефти через терминал был частично перенаправлен на альтернативные маршруты. В КТК сообщали, что сроки и объемы ремонтных работ пришлось корректировать. Позднее было введено в эксплуатацию другое причальное устройство, благодаря чему удалось восстановить отгрузку.

Министерство энергетики Казахстана заявляло, что в период простоя страна недополучила около 480 тыс. тонн нефти. В ведомстве называли произошедшее недопустимым инцидентом и указывали на риски для глобальной энергетической безопасности.

МИД Казахстана выразил протест в связи с атакой на объект и заявил об ущербе двусторонним отношениям с Украиной. В ответ украинский МИД сообщил, что принимает во внимание обеспокоенность Астаны и подчеркнул, что действия Киева не направлены против Казахстана.

В Кремле атаку на инфраструктуру КТК называли «вопиющим случаем», указывая на международный состав участников консорциума. Российские власти подчеркивали, что объект имеет стратегическое значение для экспорта нефти из Казахстана.