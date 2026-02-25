Размер шрифта
Мошенники придумали новую схему с приставами и фальшивыми штрафами

РИА Новости: аферисты стали представляться приставами и требовать оплатить штраф
PeopleImages/Shutterstock/FOTODOM

В России активизировались мошенники, которые звонят потенциальным жертвам под видом судебных приставов и сообщают о якобы неоплаченных штрафах ГАИ. Об этом стало известно РИА Новости.

По информации агентства, аферисты призывают россиян срочно оплатить штраф, на который уже начали начисляться пени. Тем, кто попадается на эту уловку, присылают сообщение с фальшивой ссылкой на оплату штрафа.

До этого в пресс-центре МВД России сообщили, что мошенники чаще всего выдают себя за сотрудников спецслужб и просят жертв переводить деньги на «безопасные онлайн-ячейки», «виртуальные карты» или «счет ЦБ». В ведомстве отметили, что главная цель аферистов — заставить жертву снять деньги и внести их через банкомат на контролируемые преступниками карты или счета. В крайнем случае злоумышленники могут направить курьера для того, чтобы забрать наличные.

Криминальный психолог и полковник полиции в отставке Елена Шпагина ранее описала типичный портрет жертвы мошенников. По ее словам, в России чаще всего на уловки мошенников попадаются женщины от 25 до 44 лет со средним образованием и доходом, проживающие в городах. Однако от обмана не застрахованы и другие люди, добавила она.

Ранее россиянам объяснили, как создать безопасный пароль.

 
