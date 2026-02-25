Размер шрифта
Европейская разведка испугалась недвижимости и храмов России

Telegraph: разведка Европы увидела «троянских коней» в недвижимости России
Global Look Press

Европейская разведка видит угрозу своей безопасности в российской собственности за рубежом и боится даже храмов Русской православной церкви (РПЦ). Об этом сообщает британская газета Telegraph.

Обвинения в адрес РФ в статье в основном звучат со стороны Великобритании и скандинавских стран.

Неназванные чиновники из европейской разведки заявили Telegraph, что в Европе обеспокоены тем, что у граждан России на континенте имеется недвижимость, расположенная в том числе вблизи военных объектов. Европейские спецслужбы опасаются, что российская собственность может использоваться в качестве «троянских коней». Однако подтверждений этому в статье не приводится.

Газета отмечает, что РПЦ приобретает здания для своих храмов вблизи военно-морских баз и радиолокационных установок в Норвегии и Швеции, что вызывает опасения по поводу безопасности. Никаких доказательств использования этих зданий в качестве «троянских коней» также не приводится.

Ранее шведская разведка сообщила об усилении военной угрозы со стороны России.

 
