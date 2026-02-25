Назван регион, где с 1 марта не будут продавать алкоголь по воскресеньям

Новые правила продажи алкоголя начнут действовать в Республике Алтай с 1 марта. С этого времени спиртные напитки в регионе нельзя будет купить по воскресеньям, в праздники и социально значимые дни, сообщил РИА Новости пресс-секретарь регионального правительства Михаил Максимов.

«Этот перечень составляет 14 дат, в том числе Новый год, Рождество, праздник весны и труда, День Победы, День защиты детей <...> и так далее», — уточнил собеседник агентства.

В остальные дни время продажи алкоголя будет ограничено, добавил Максимов. По его словам, с понедельника по четверг купить спиртное можно будет с 11 до 19 часов, в пятницу — с 11 до 16 часов, а в субботу — с 11 до 14 часов. Эти ограничения не коснутся заведений общепита, ресторанов, кафе и баров, отметил чиновник.

Кроме того, с 1 марта на Алтае вводится запрет на торговлю алкоголем в многоквартирных жилых домах.

1 апреля 2024 года в России вступил в силу закон, который дает регионам право устанавливать требования к продаже медовухи, пива, сидра, а также ограничивать время, когда общепит может торговать алкоголем в многоквартирных домах. Пока только некоторые региональные власти воспользовались этим правом и ввели жесткие запреты. В частности, это Санкт-Петербург, Вологодская область, Подмосковье и Алтай.

