Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Назван регион, где с 1 марта не будут продавать алкоголь по воскресеньям

РИА Новости: на Алтае с 1 марта перестанут продавать алкоголь по воскресеньям
Павел Бедняков/РИА Новости

Новые правила продажи алкоголя начнут действовать в Республике Алтай с 1 марта. С этого времени спиртные напитки в регионе нельзя будет купить по воскресеньям, в праздники и социально значимые дни, сообщил РИА Новости пресс-секретарь регионального правительства Михаил Максимов.

«Этот перечень составляет 14 дат, в том числе Новый год, Рождество, праздник весны и труда, День Победы, День защиты детей <...> и так далее», — уточнил собеседник агентства.

В остальные дни время продажи алкоголя будет ограничено, добавил Максимов. По его словам, с понедельника по четверг купить спиртное можно будет с 11 до 19 часов, в пятницу — с 11 до 16 часов, а в субботу — с 11 до 14 часов. Эти ограничения не коснутся заведений общепита, ресторанов, кафе и баров, отметил чиновник.

Кроме того, с 1 марта на Алтае вводится запрет на торговлю алкоголем в многоквартирных жилых домах.

1 апреля 2024 года в России вступил в силу закон, который дает регионам право устанавливать требования к продаже медовухи, пива, сидра, а также ограничивать время, когда общепит может торговать алкоголем в многоквартирных домах. Пока только некоторые региональные власти воспользовались этим правом и ввели жесткие запреты. В частности, это Санкт-Петербург, Вологодская область, Подмосковье и Алтай.

Ранее эксперт рассказал об отношении к алкоголю у разных поколений.

 
Теперь вы знаете
На Дурова завели дело о терроризме. Как с Telegram и его основателем борются в России и других странах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!