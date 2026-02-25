«Должно пройти без проблем»: Инфантино о безопасности во время ЧМ-2026

Инфантино заявил, что ЧМ-2026 в Мексике должен пройти без проблем

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино рассказал о дальнейшей организации чемпионата мира по футболу на фоне беспорядков в Мексике. Его слова приводит AS.

«Ситуация спокойная, все сейчас нормально. В целом все должно пройти без проблем», — заявил Инфантино.

24 февраля появилась информация, что матчи предстоящего чемпионата мира по футболу могут быть перенесены из Мекскики из-за войны силовых структур с наркокартелями. По информации СМИ, чиновники Международной федерации футбола (ФИФА) начали прорабатывать различные варианты на случай, если ситуация выйдет из-под контроля. Ожидается, что вопрос переноса матчей будет рассматриваться только в крайнем случае, если представители органов безопасности и коммерческие партнеры выскажут серьезные опасения.

Чемпионат мира — 2026 пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года. Турнир пройдет с 11 июня по 18 июля, на нем не выступит сборная России по футболу.

Ранее в ФИФА заявили о доверии к странам-организаторам ЧМ-2026.