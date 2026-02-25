Размер шрифта
В МИД назвали манипуляцией планы Запада оснастить Украину ядерным оружием

Захарова: планы Лондона и Парижа помочь Киеву с ядерным оружием — манипуляция
Сергей Гунеев/РИА Новости

Планы Великобритании и Франции передать Украине ядерное оружие являются манипуляцией. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Британия и Франция готовятся и находятся уже в процессе манипулирования не в риторическом плане, а уже в практическом плане проблематикой ядерного оружия и заигрывают с ней с киевским режимом», — сказала дипломат.

24 февраля пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщило, что Великобритания и Франция готовятся вооружить Украину ядерной бомбой и сделать это таким образом, будто Киев разработал ЯО самостоятельно.

В декабре основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком сообщил, что Украина при содействии Великобритании и Франции разрабатывает ядерное оружие. По его мнению, в связи с этим мирные переговоры по урегулированию затягиваются.

Ранее в Кремле предостерегли Лондон и Париж от вооружения Киева ядерным оружием.

 
