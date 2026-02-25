В Саратове прохожий напал на бригаду скорой помощи

В Саратове полиция проводит проверку после того, как неизвестный мужчина напал на бригаду скорой помощи. Об этом сообщает УМВД по Саратовской области.

Инцидент произошел во дворах домов по улице Клочкова, бригада скорой приехала на вызов. Внезапно мимо проходивший мужчина начал кричать на 26-летнего фельдшера. По предварительным данным, прохожий был нетрезв.

Он начал угрожать медику физической расправой. Работники скорой вызвали полицию. На место прибыл наряд ППС. Обстоятельства происшествия устанавливаются, действиям мужчины дадут правовую оценку.

До этого в Омске пьяный пациент ударил ножом фельдшера скорой помощи. Бригада приехала по сигналу соседей, те решили, что помощь требуется 39-летнему ранее судимому местному жителю. Медики решили доставить его в токсикологию, но он повел себя агрессивно, достал нож и ударил одного из них. Пострадавшему оказали помощь на месте, а хулигана передали полиции для разбирательства.

Ранее пациент с инфарктом сломал нос медсестре и избил врача в реанимации.