Стало известно о попытке сорвать размещение «Орешника» в Белоруссии

РИА Новости: шесть стран пытались сорвать размещение «Орешника» в Белоруссии
Министерство обороны РФ/РИА Новости

Польша, Украина и страны Прибалтики пытались сорвать размещение ракетного комплекса (РК) «Орешник» в Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По информации собеседника агентства, страны пытались использовать белорусскую оппозицию.

«Еще в прошлом году <...> обсуждалась координация действий по срыву возможного его (комплекса «Орешник». — «Газета.Ru») размещения в республике. Ставка делалась на информационную кампанию: создание медийного фона и формирование у западных партнеров ощущения «эскалации», на которую якобы целенаправленно идут Минск и Москва», — поделился он.

Новость дополняется.

 
