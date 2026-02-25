Размер шрифта
Пенсионерка уснула во время застолья и лишилась 500 тысяч рублей

На Сахалине приятель обокрал пенсионерку, заснувшую во время застолья
Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

В Холмске 58-летняя женщина лишилась полумиллиона рублей после того, как уснула во время застолья с 33-летним знакомым. Об этом сообщает УМВД по Сахалинской области.

Женщина распивала алкоголь у себя дома со знакомым. Когда хозяйка уснула, мужчина убедился, что она крепко спит, взял ее телефон и через мобильное приложение несколькими переводами отправил себе 446 тысяч рублей, после чего покинул квартиру.

Потерпевшая обратилась в полицию. Подозреваемого быстро нашли. Возбуждено уголовное дело о краже с банковского счета. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

До этого в Рязани мужчина украл деньги из авто бывшей возлюбленной и пропил их. Женщина упрекнула сожителя в том, что он не работает и пьет, и потребовала уйти. Мужчина, ранее судимый за кражи и грабеж, обиделся и решил отомстить, взломал авто и забрал деньги.

Ранее россиянин бросил возлюбленную и украл ее украшения, чтобы снять себе новое жилье.

 
