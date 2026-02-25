Уиткофф оценил работу делегации России на переговорах в Женеве

Уиткофф: Россия показала настоящую коммуникацию на переговорах по Украине

Россия на переговорах по Украине продемонстрировала настоящую коммуникацию. Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, передает украинский телеканал ТСН.

Он уточнил, что участники разделились на отдельные комнаты. Происходили военные переговоры, шло обсуждение экономического процветания.

«Относительно россиян мы видели определенную умеренность и, думаю, видели настоящую коммуникацию», — сказал Уиткофф.

17 и 18 февраля в швейцарском городе Женева прошли трехсторонние консультации с участием российской, американской и украинской делегаций. Группу переговорщиков из Москвы возглавлял помощник президента Владимир Мединский, который назвал состоявшиеся встречи «тяжелыми, но деловыми». По словам украинского лидера Владимира Зеленского, стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня.

При этом Уиткофф сообщил, что Россия и Украина достигли существенного прогресса в Женеве.

