Коростелев и Непряева не выступят на заключительном этапе Кубка мира

Сорин: Коростелев и Непряева не выступят на заключительном этапе КМ в США
РИА Новости

Тренер сборной России Егор Сорин заявил, что лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева не будут выступать в заключительном этапе Кубка мира из-за подготовки к финалу Кубка России. Его слова передает РИА Новости.

«Такая возможность (поехать в США) теоретически есть, но мы прикинули, что будет очень тяжелый перелет, поездка в целом получится дорогостоящей. Просто ради того, чтобы поучаствовать в трех стартах на Кубке мира, на которых они уже много выступали в этом сезоне, мы решили отказаться», — сказал Сорин.

Лыжники с текущего сезона выступают на Кубке мира по решению Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Непряева и Коростелев стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях, а также в Олимпиаде 2026 года. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Оба не сумели завоевать медалей на Олимпиаде. Лучшим результатом стало четвертое место Коростелева в спринте и его пятая строчка в масс-старте на 50 км. Непярева в своем масс-старте на 50 км финишировала 11-й, но была дисквалифицирована из-за того, что по ходу дистанции перепутала инвентарь и взяла чужие лыжи.

Ранее была названа причина неудач Коростелева и Непряевой на Олимпиаде.

 
