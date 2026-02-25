Размер шрифта
Трамп лишь однажды упомянул Россию в ходе выступления в конгрессе

Трамп за два часа выступления в конгрессе лишь один раз упомянул РФ и Украину
Win McNamee/Reuters

Президент США Дональд Трамп в ходе своего двухчасового выступления в конгрессе о положении дел в стране лишь один раз упомянул Россию и украинские урегулирование. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, Трамп заявил, что Соединенные Штаты старательно работают над завершением конфликта между Россией и Украиной. Он также отметил, что Киев получает американское оружие через страны НАТО, но не безвозмездно, а за полную стоимость.

Наибольшее внимание в ходе своего выступления политик уделил инфляции и проблемах экономики. Он пообещал, что вскоре наступит «золотой век Америки».

Трамп заявил, что враги США напуганы и уважают страну, как никогда раньше.

Республиканец также много говорил о борьбе с нелегальными мигрантами, упомянул Венесуэлу, откуда США получили уже 80 млн баррелей нефти, а также разработку ядерного оружия Ираном.

Кроме того, Трамп поблагодарил своего зятя Джареда Кушнера и помощника Стива Уиткоффа за их помощь в урегулировании международных конфликтов, в том числе на Украине, и госсекретаря Марко Рубио.

Ранее Трамп заявил, что страны НАТО покупают у США оружие для Украины за полную стоимость.

 
