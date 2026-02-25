Демократы отказались почтить память убитой беженки с Украины во время речи Трампа

Представители Демократической партии США не встали, когда президент Дональд Трамп почтил память убитой летом прошлого года украинской беженки Ирины Заруцкой и призвал к справедливости в деле против ее убийцы. Об этом сообщает Fox News.

«Как можно было не встать?» — возмутился американский лидер во время своего обращения к конгрессу.

22 августа 2025 года напал 34-летний бездомный Декарлос Браун-младший напал с ножом на 23-летнюю украинскую беженку Ирину Заруцкую. От полученных ранений девушка скончалась на месте. Убийца скрылся, однако вскоре был задержан полицией.

Мужчина ранее много раз привлекался за разные преступления и после освобождения из тюрьмы длительное время боролся с психическим расстройством.

Заруцкая переехала в США в 2022 году после начала боевых действий на Украине. Она жила в городе Шарлотт и работала в местном кафе. Американские власти выразили соболезнования ее родным и близким и пообещали тщательно расследовать все обстоятельства трагедии. В сентябре Трамп потребовал смертной казни для убийцы беженки.

Ранее рэпер из США воссоздал сцену убийства украинки с альтернативным финалом.