Россиянам назвали самые востребованные навыки в 2026 году

Умение пользоваться компьютером на продвинутом уровне и обрабатывать большие объемы информации уже несколько лет назад считалось стандартным умением для всех белых воротничков. Сегодня же перечень базовых компетенций, необходимых для трудоустройства, расширяется: работодатели все чаще стали указывать в вакансиях конкретные цифровые навыки, востребованные в новых условиях рынка труда. Об этом «Газете.Ru» рассказала руководитель направления «Карьера и навыки» hh.ru Марина Дорохова.

«Так, по данным hh.ru, одними из самых востребованных цифровых компетенций в 2025 году стали: знание 1C (более 254 тыс. упоминаний в вакансиях), CRM (106,3 тыс.), MS Excel (75,8 тыс.), Linux (32,5 тыс.) и MS PowerPoint (29,5 тыс.). Эти навыки ежедневно используются в работе большинства компаний. Так, 1С необходим для финансовой отчетности, бухгалтерии и кадрового учета. CRM используется в сфере продаж для налаживания системной работы с клиентами и анализа воронки. Применение MS Excel распространено в большинстве «офисных» профессий, поскольку программа позволяет осуществлять расчеты, анализ данных, подготовку бюджета, а вот Linux важен при работе с системами и инфраструктурой. MS PowerPoint повсеместно востребован для подготовки презентаций и отчетов», — отметила Дорохова.

По ее словам, владение перечисленными инструментами становится базовым минимумом для многих работодателей. Сегодня это уже не бонус, а ожидаемый уровень подготовки соискателя, поскольку данные навыки позволяют автоматизировать рабочие процессы, оптимизировать взаимодействие между подразделениями и существенно сократить время на выполнение рутинных задач, пояснила Дорохова.

Ранее стало известно, сколько россиян хотят сменить работу в 2026 году.