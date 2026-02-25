Адвокат объяснил, грозит ли уголовная ответственность за использование Telegram

Россиянам не угрожает уголовное преследование за использование мессенджера Telegram в случае, если его признают экстремистским. Об этом заявил адвокат, Тимур Чанышев в беседе с ТАСС.

«Факт регистрации аккаунта или переписки с другими пользователями не приравнивается к участию в деятельности запрещенной структуры», — пояснил эксперт.

По его словам, риски возникают только при активном вовлечении в деятельность платформы: администрирование каналов и чатов, распространение материалов от имени организации, поддержка ее деятельности, вербовка пользователей мессенджера и другие действия. Адвокат отметил, что в таких случаях действия могут быть расценены правоохранительными органами как участие либо содействие в запрещенной деятельности.

Чанышев добавил, что Telegram может быть признан террористической или экстремистской организацией только по решению суда, если будут представлены доказательства, что мессенджер поддерживает или целенаправленно продвигает запрещенную деятельность.

До этого основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал возбуждение против него уголовного дела в России. Он уточнил, что его обвиняют в содействии террористической деятельности. По мнению предпринимателя, эти меры направлены на то, чтобы ограничить доступ россиян к Telegram, «подавить право на частную жизнь и свободу слова».

Ранее в Госдуме допустили признание Telegram экстремистской организацией.