Турецкий военный самолет рухнул прямо на автотрассу

Истребитель F-16 разбился на автотрассе вблизи Балыкесира в Турции
Efrem Lukatsky/AP

В Турции истребитель F-16 военно-воздушных сил страны упал прямо на автотрассу. Об этом со ссылкой на турецкие власти сообщает информационное агентство Anadolu.

Самолет, взлетевший с авиабазы в Былыкесире совершал плановый тренировочный полет. Спустя некоторое время с бортом пропала радиосвязь связь, а затем рухнул на автотрассу Измир — Стамбул. Падение истребителя привело к мощному взрыву и возгоранию топлива. Обломки самолета разлетелись в радиусе нескольких сотен метров. Летчик не выжил.

На месте авиакатастрофы работают экстренные службы. Началось расследование происшедшего.

20 февраля стало известно, что в иранской провинции Хамадан во время тренировочного полета разбился самолет, принадлежащий вооруженным силам страны. Один из пилотов не выжил, другой остался жив.

Ранее учебный самолет с курсантами на борту разбился в Орске.

 
