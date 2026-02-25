Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Культура

СМИ: брат Галкина оказался гражданином ЕС при связях с российской оборонкой

«База»: брат Галкина — гражданин ЕС, несмотря на прошлое в оборонной отрасли РФ
maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Брат шоумена Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) Дмитрий является гражданином Евросоюза. Об этом сообщает Telegram-канал «База» со ссылкой на документы из израильского реестра недвижимости, имеющиеся в распоряжении редакции.

Как утверждает СМИ, Дмитрий Галкин имеет паспорт Республики Кипр. Он получил его примерно в 2017 году, но точная дата неизвестна. Telegram-канал также напоминает, что брат Галкина непубличная, но достаточно влиятельная личность в России: он работал топ-менеджером в компаниях, занимавшиющихся поставками боеприпасов и вооружений для армии России.

12 июня 2024 года стало известно об обысках в доме Дмитрия Галкина на Рублевском шоссе. По одной из версий, они были связаны с уголовным делом о хищениях в Министерстве обороны России. Также СМИ предполагали, что следственные действия произошли из-за наличия у бизнесмена гражданства Израиля.

В 2025-м брат Галкина судился с изданием Life из-за статьи под заголовком «Худеющий кошелек Галкиных: что происходит с оборонным бизнесом брата Максима». Истец отмечал, что в данной статье изложены сведения, которые не соответствуют действительности и носят порочащий характер.

Ранее стало известно, что Федосеевой‑Шукшиной потребовалась экстренная помощь из-за риска инфаркта.

 
Теперь вы знаете
На Дурова завели дело о терроризме. Как с Telegram и его основателем борются в России и других странах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!