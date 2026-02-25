СМИ: брат Галкина оказался гражданином ЕС при связях с российской оборонкой

Брат шоумена Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) Дмитрий является гражданином Евросоюза. Об этом сообщает Telegram-канал «База» со ссылкой на документы из израильского реестра недвижимости, имеющиеся в распоряжении редакции.

Как утверждает СМИ, Дмитрий Галкин имеет паспорт Республики Кипр. Он получил его примерно в 2017 году, но точная дата неизвестна. Telegram-канал также напоминает, что брат Галкина непубличная, но достаточно влиятельная личность в России: он работал топ-менеджером в компаниях, занимавшиющихся поставками боеприпасов и вооружений для армии России.

12 июня 2024 года стало известно об обысках в доме Дмитрия Галкина на Рублевском шоссе. По одной из версий, они были связаны с уголовным делом о хищениях в Министерстве обороны России. Также СМИ предполагали, что следственные действия произошли из-за наличия у бизнесмена гражданства Израиля.

В 2025-м брат Галкина судился с изданием Life из-за статьи под заголовком «Худеющий кошелек Галкиных: что происходит с оборонным бизнесом брата Максима». Истец отмечал, что в данной статье изложены сведения, которые не соответствуют действительности и носят порочащий характер.

