Планы Киева на получение ядерного оружия связали с переговорами о мире

На ближайших переговорах о завершении конфликта украинская сторона может вновь поднять вопрос передачи ядерного оружия. Появившиеся сообщения о планах получить ядерные наработки – это прощупывание почвы со стороны Киева, однако такой подход ни к чему не приведет, так как Россия не допустит такого сценария, заявил в беседе с «Новостями Mail» политолог Константин Блохин.

Киев не получит ядерное оружие в ближайшее время, но продолжит давить в этом направлении, считает эксперт. Он подчеркнул, что для Москвы безъядерный статус Украины – это одно из ключевых условий для заключения мирного соглашения. Причем, по мнению Блохина, шансы на то, что договор будет подписан до конца текущего года, весьма высоки, но предстоит провести еще несколько раундов переговоров.

«Киев пойдет на эту сделку по нескольким причинам. Во-первых, у Украины нет иного выхода в условиях сокращения западной помощи — вести войну на прежнем уровне для нее становится невозможным», — пояснил Блохин.

Он также отметил, что Украина и ее европейские союзники нацелятся на заключение временной сделки, а не постоянного соглашения, так как захотят в будущем пересмотреть условия, особенно при смене власти в США.

Напомним, 24 февраля СВР сообщила, что Великобритания и Франция готовятся вооружить Украину ядерной бомбой, так как осознают, что шансов на достижение победы над Россией руками украинской армии нет. Планы европейцев вооружить Украину ядерной бомбой говорят об утрате чувства реальности, но им не удастся избежать ответственности, подчеркивалось в сообщении СВР.

Совфед позднее направил обращения в парламенты Великобритании и Франции, а также в ООН и МАГАТЭ, требуя провести расследования в связи с данными СВР России о намерении Лондона и Парижа передать Украине ядерные взрывные устройства. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что в этом случае Россия будет вынуждена применить любое оружие, включая нестратегическое ядерное, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД назвали манипуляцией планы Запада оснастить Украину ядерным оружием.