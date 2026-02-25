Над Россией сбили 69 беспилотников. Военная операция, день 1463-й

8:04

🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 69 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

24 БПЛА сбили над Брянской областью, 18 — над Крымом, 14 — над Смоленской областью, по три — над Тульской и Орловской областями, а также акваторией Черного моря, по одному — над Курской, Калужской, Белгородской и Московской областями.