Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Над Россией сбили 69 беспилотников. Военная операция, день 1463-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1463-й день
Александр Река/ТАСС

Средства ПВО за ночь уничтожили 69 беспилотников над российскими регионами. Госдеп США направил Киеву дипломатический демарш из-за ударов ВСУ по нефтяной инфраструктуре в районе Новороссийска. Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что его администрация «усердно работает» над урегулированием украинского конфликта. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Трансляция
Автообновление
8:55

8:42

Все американское оружие, поставляемое Украине, идет по программе закупок через НАТО, заявил Трамп.

8:31

Страны так называемой «коалиции желающих» подтвердили свое желание направить на Украину войска для многоуровневых гарантий безопасности, сообщается в заявлении, распространенном канцелярией премьер-министра Великобритании Кира Стармера по итогам встречи 24 февраля.

8:20

Госдеп США направил Киеву дипломатический демарш после ударов ВСУ по нефтяной инфраструктуре в районе Новороссийска. По словам посла Украины в Вашингтоне Ольги Стефанишиной, в ноте говорилось, что удары затронули интересы американских компаний, связанных с экспортом нефти через Казахстан. Речь идет о повреждении терминала Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море.

Читайте также
Госдеп объявил Украине демарш после атак ВСУ в Черном море. Удары затронули интересы США
8:16

Американская администрация «усердно работает» над урегулированием украинского конфликта, заявил президент США Дональд Трамп.

8:09

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер 26 февраля приедут в Женеву, где могут встретится с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым. Об этом сообщил сам Уиткофф.

8:04

🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 69 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

24 БПЛА сбили над Брянской областью, 18 — над Крымом, 14 — над Смоленской областью, по три — над Тульской и Орловской областями, а также акваторией Черного моря, по одному — над Курской, Калужской, Белгородской и Московской областями.

8:01

Сегодня 1463-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

 
Теперь вы знаете
На Дурова завели дело о терроризме. Как с Telegram и его основателем борются в России и других странах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!