СМИ сообщили, что Безруков накопил штрафы от ГИБДД на крупную сумму

РИА Новости: у Безрукова накопились штрафы от ГИБДД на 20 тысяч рублей

Народный артист Сергей Безруков накопил штрафы от ГИБДД на 20 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов.

По информации агентства, с 3 по 20 февраля на Безрукова завели 21 исполнительное производство о взыскании о штрафах от Госавтоинспекции. Производства были возбуждены по актам об административных правонарушениях, вынесенным с 30 октября по 21 ноября 2025 года центрами автофиксации нарушений ПДД Госавтоинспекции Москвы и Подмосковья.

Общая сумма задолженности Безрукова составляет 21 750 рублей.

До этого «Газета.Ru» писала, что солист группы «Три дня дождя» Глеб Викторов задолжал по штрафу ГИБДД 750 рублей.

Согласно документам Федеральной службы судебных приставов, исполнительное производство в отношении Викторова было возбуждено 15 декабря. Что именно нарушил артист, не уточняется. Предположительно, на 750 рублей певца могли оштрафовать за превышение скорости, непристегнутый ремень или несоблюдение требований дорожных знаков.

Однако, несмотря на штраф ГИБДД, Глеб Викторов погасил задолженность в размере почти 1,8 млн рублей. В ноябре 2025 года он оказался в списке должников ФНС, и ему грозила блокировка банковских счетов. На данный момент у певца нет неоплаченных налогов.

Ранее у актера Игоря Петренко увеличился долг по алиментам.