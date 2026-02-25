Россиянам рассказали, в каком случае отключают услуги ЖКХ

Управляющая компания (УК) не имеет права отключить коммунальные услуги россиянам внезапно. Процедура строго регламентирована: долг должен превышать сумму двух месячных оплат по нормативу (независимо от наличия счетчиков), рассказал «Газете.Ru» эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

«Сначала вам пришлют уведомление-предупреждение. Если через 20 дней долг не погашен, услугу могут сначала ограничить (например, подавать воду по часам), а еще через 10 дней — полностью отключить. Важно знать, что по закону нельзя отключать отопление и холодную воду в многоквартирных домах, так как это делает жилье непригодным для проживания. Чаще всего отключают электричество или канализацию (устанавливают заглушки). Если вы оказались в такой ситуации, не пытайтесь сорвать пломбы самостоятельно — это чревато огромными штрафами. Лучший выход — обратиться в УК за реструктуризацией. Обычно компании охотно идут на подписание графика платежей, после чего подача ресурсов должна быть возобновлена в течение двух дней», — отметил Трепольский.

Он добавил, что ошибки в квитанциях за услуги ЖКХ чаще всего встречаются в трех зонах: неверные показания счетчиков (технический сбой или ошибка оператора), «лишние» жильцы при расчете по нормативам и плата за содержание общедомового имущества (ОДН). Также часто возникают путаницы при смене управляющей компании, когда старая и новая организации одновременно присылают платежки, сказал эксперт.

По его словам, если вы заметили завышенную сумму в квитанции, сначала обратитесь в бухгалтерию вашей УК или в расчетный центр (ЕИРЦ) за актом сверки. Если ошибка подтвердится, вам обязаны сделать перерасчет в следующем месяце, уточнил финансист. Если УК упорствует, пишите жалобу в Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ) через систему «ГИС ЖКХ», рекомендовал Трепольский. Он призвал помнить, что, согласно Жилищному кодексу, если вам необоснованно завысили сумму в квитанции, вы имеете право требовать от УК выплаты штрафа в вашу пользу в размере 50% от суммы превышения.

Ранее в ФАС прокомментировали изменения тарифов ЖКХ.