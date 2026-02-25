Размер шрифта
Стал известен победитель гонки с раздельным стартом на чемпионате России по лыжным гонкам

Крупицкая выиграла разделку на 10 км на чемпионате России в Южно-Сахалинске
Максим Богодвид/РИА Новости

Евгения Крупицкая стала победительницей гонки с раздельным стартом классическим стилем на чемпионате России по лыжным гонкам.

Крупицкая преодолела дистанцию 10 километров за 28 минут 17,1 секунды. Второе место заняла Алиса Жамбалова с отставанием 3,1 секунды. Тройку призеров замкнула Алина Пеклецова (+5,8 секунды).

25 февраля состоится мужская гонка с раздельным стартом классическим стилем на 10 километров.

Чемпионат России по лыжным гонкам проходит в Южно-Сахалинске с 24 февраля и продлится до 8 марта.

Одними из первых нейтральный статус от FIS получили российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Ранее стало известно, что Савелий Коростелев и Дарья Непряева не выступят на этапе Кубка мира в США.

 
