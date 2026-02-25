Орбан рассказал, почему Зеленский давит на Венгрию

Президент Украины Владимир Зеленский оказывает давление на Венгрию из-за того, что она не хочет быть втянутой в конфликт с Россией, спонсировать Киев и прекращать получать из РФ энергоресурсы. Об этом на своей странице в X написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Сегодня Зеленский угрожает Венгрии и оказывает на нее давление, потому что мы отказываемся быть втянутыми в войну, отправлять деньги Украине и не хотим отказываться от доступных российских энергоресурсов. Теперь также ясно, что вся венгерская оппозиция встала на сторону Украины. Их цель – хаос, нехватка топлива и повышение цен в преддверии выборов. Они на стороне Зеленского, а не венгерского народа», – написал Орбан.

Он добавил, что теперь «ставки ясны», и призвал венгров на парламентских выборах в апреле проголосовать за партию «Фидес».

Также в посте Орбан подчеркнул, что уже четыре года европейские и венгерские семьи расплачиваются за экономические последствия украинского конфликта, и Венгрия «с самого начала выступала за мир».

27 января Украина заблокировала поставки российской нефти в Венгрию по нефтепроводу «Дружба». Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сначала объявил о том, что в ответ Будапешт приостановил поставки дизельного топлива. Затем он рассказал, что Венгрия заблокировала принятие 20-го пакета санкций против России и выделение €90 млрд Украине.

24 февраля Виктор Орбан пообещал, что Будапешт прорвет нефтяную блокаду, организованную Украиной для смены власти в Венгрии.

Ранее в бундестаге назвали «аферой» ситуацию с нефтяной блокадой Венгрии.