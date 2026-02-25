В Кузбассе пьяный внук напал с ножом на бабушку из-за замечания

В Кузбассе будут судить внука, напавшего с ножом на бабушку

В Кузбассе перед судом предстанет 16-летний подросток, который напал с ножом на свою бабушку, спасти женщину не удалось. Об этом сообщает СУ СК по Кемеровской области.

По данным местных СМИ, инцидент произошел в селе Силино. Подросток пришел к бабушке с ночевкой, они распивали спиртное. Около двух часов ночи женщина начала ругаться на внука, оскорблять его и потребовала уйти.

Разозлившись, юноша взял кухонный нож и ударил пенсионерку в спину, спасти пострадавшую не удалось. Подозреваемый скрылся, но его оперативно задержали. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, материалы расследования направлены в суд. Известно, что юноша состоял на учете в органах профилактики.

