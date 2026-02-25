Размер шрифта
В Кузбассе пьяный внук напал с ножом на бабушку из-за замечания

В Кузбассе будут судить внука, напавшего с ножом на бабушку
F01 PHOTO/Shutterstock/FOTODOM

В Кузбассе перед судом предстанет 16-летний подросток, который напал с ножом на свою бабушку, спасти женщину не удалось. Об этом сообщает СУ СК по Кемеровской области.

По данным местных СМИ, инцидент произошел в селе Силино. Подросток пришел к бабушке с ночевкой, они распивали спиртное. Около двух часов ночи женщина начала ругаться на внука, оскорблять его и потребовала уйти.

Разозлившись, юноша взял кухонный нож и ударил пенсионерку в спину, спасти пострадавшую не удалось. Подозреваемый скрылся, но его оперативно задержали. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, материалы расследования направлены в суд. Известно, что юноша состоял на учете в органах профилактики.

До этого в Красноярске 36-летняя женщина ударила ножом в шею 17-летнюю соседку по общежитию на почве ревности. Пострадавшую вовремя доставили в больницу, медики спасли ей жизнь. Нападавшую задержали, она была пьяна. Суд отправил ее в СИЗО. Возбудили уголовное дело о покушении.

Ранее россиянин изрезал ножом сожительницу и лег спать.

 
