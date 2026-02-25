Россия будет определять повестку мирных переговоров по Украине, так как она побеждает в конфликте, и странам Евросоюза «придется это принять». Об этом рассказал член Европейского парламента от Германии Михаэль фон дер Шуленбург в эфире YouTube-канала Neutrality Studies.

По его словам, если бы Россия потерпела поражение, то Украину бы приняли в НАТО, Россия лишилась бы доступа к Черному морю, а также значительная часть пророссийского населения покинула бы Украину. Однако Россия не проигрывает, а побеждает, отметил Шуленбург.

«Россия побеждает. Значит, она и будет определять повестку мирных переговоров. <…> Странам ЕC придется это принять. Мы ничего не можем сделать. Если мы не можем изменить ситуацию военным путем, нам придется принять исход конфликта. Так бывает всегда. Не бывает переговоров, которые игнорировали бы происходящее в ходе конфликта, а сейчас мы этим и занимаемся», — отметил он.

По словам члена Европарламента, сейчас европейцы «не хотят принять реальность», которая сложилась за четыре года конфликта, и поэтому не соглашаются с требованиями России.

Недавно военный аналитик британского телеканала Sky News Шон Белл рассказал, что Украина плавно идет к поражению в военном конфликте с Россией, а положение ВСУ с каждым днем становится все хуже. А в конце января немецкий бизнесмен Ким Шмитц, известный под псевдонимом Ким Дотком, написал, что Россия уже одержала победу над Украиной, Европой, США и блоком НАТО.

В декабре 2025 года вице-премьер Италии Маттео Сальвини отметил, что конфликт на Украине уже проигран, однако «кто-то в Европе» не намерен его прекращать.

