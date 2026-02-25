Размер шрифта
Общество

Билл Гейтс признался в супружеской измене с русскими женщинами

WSJ: Билл Гейтс заявил, что крутил романы с русскими женщинами, будучи женатым
AP

Американский миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс признался, что, будучи женатым, крутил романы, в том числе с русскими женщинами. Об этом пишет газета Wall Street Journal (WSJ).

По информации журналистов, Гейтс заявил, что у него было два романа с русскими женщинами.

«Я крутил романы на стороне, с русским игроком в бридж... и с русским ядерным физиком», — поделился деталями миллиардер.

Кроме того, Гейтс признался, что проводил время со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном. При этом он подчеркнул, что не участвовал в преступлениях Эпштейна.

«Я не делал ничего противозаконного... Было огромной ошибкой проводить время с Эпштейном», — покаялся он.

В конце января минюст США обнародовал 3 млн архивных материалов по делу Эпштейна, обвиненного в преступлениях против несовершеннолетних и секс-торговле. В этих документах, в частности, содержатся детали частной переписки о попытках Билла Гейтса скрыть интимные связи с некими девушками. Также упоминается использование медицинских препаратов для лечения последствий этих контактов.

Помимо Билла Гейтса в файлах Эпштейна встречаются имена других известных людей. В их числе нынешний и бывшие президенты США Дональд Трамп, Барак Обама и Билл Клинтон с супругой Хиллари Клинтон, миллиардер Илон Маск, музыкант Курт Кобейн и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США подтвердили согласие Клинтонов дать показания по делу Эпштейна.

 
