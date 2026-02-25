Главаря банды из 90-х обвинили в серии краж у бойцов СВО в Шереметьево

Главарю Лобненского организованного преступного сообщества (ОПС) Владимиру Бардину вменяют 17 эпизодов хищения денег у участников СВО в московском аэропорту Шереметьево. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Бардину предъявлено обвинение по статьям «Организация преступного сообщества» и «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере». 24 октября 2025 года Басманный суд Москвы заключил его под стражу. На данный момент Бардин находится в СИЗО, он не признает свою вину.

Лобненское ОПС появилось в 90-е годы, у его основания стоял отец Владимира Бардина — Игорь Бардин. По версии следствия, преступное сообщество, похищавшее деньги у участников СВО в Шереметьево, было организовано в 2022 году и включало в себя не менее 40 человек. Их жертвами стали военнослужащие, следовавшие через аэропорт в отпуск или на лечение после ранений.

О преступной деятельности в Шереметьево стало известно в мае 2025 года. Изначально бойцам российской армии предлагали услуги такси по адекватным ценам, однако в конце поездки сумма значительно увеличивалась. Например, вместо 2 тыс. рублей за поездку просили 40 тыс. или даже 90 тыс. рублей. Оплата принималась как переводами, так и через банковский терминал. Если потерпевшие отказывались платить, то им угрожали физической расправой. Предварительно, сумма причиненного участникам СВО ущерба составила более 4 млн рублей.

Ранее СК «накрыл» в Приморье банду, вымогавшую деньги у участников СВО.