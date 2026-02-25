Размер шрифта
СМИ: cостояние 87-летней Лидии Федосеевой‑Шукшиной ухудшилось

SHOT: Федосеевой‑Шукшиной потребовалась экстренная помощь из-за риска инфаркта
Руслан Кривобок/РИА Новости

Актрисе Лидии Федосеевой‑Шукшиной потребовалась экстренная помощь из‑за проблем с сердцем. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

В октябре 87-летняя народная артистка России попала в больницу. Ей сделали операцию — стентирование, но состояние актрисы стабилизировалось лишь ненадолго. В феврале она снова почувствовала сильную боль в сердце и одышку.

SHOT заявляет, что медики диагностировали сердечную недостаточность и настоятельно рекомендуют актрисе госпитализацию во избежание риска инфаркта. В 2023 году Лидия Николаевна уже проходила лечение после инсульта.

Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали в октябре 2025 года в кардиологическое отделение московской больницы имени А. К. Ерамишанцева. Дочь актрисы делилась, что врачи «отремонтировали» ее матери артерию. Позднее дочь артистки Ольга рассказывала «Газете.Ru», что хотела бы отправить актрису в санаторий, но она отказывается.

Федосееву-Шукшину — известная актриса, сыгравшая в более чем 100 фильмах. Ее самые известные работы включают «Калина красная», «Сверстницы» и другие.

