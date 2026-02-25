Размер шрифта
«Коалиция желающих» подтвердила планы по отправке войск на Украину

Канцелярия Стармера: «коалиция желающих» намерена отправить войска на Украину
Ludovic Marin/Reuters

Страны так называемой «коалиции желающих» хотят направить на Украину войска. Об этом сообщается в заявлении, распространенном канцелярией премьер-министра Великобритании Кира Стармера по итогам встречи 24 февраля.

В документе отмечается, что лидеры подтвердили роль «коалиции желающих» в обеспечении многоуровневых гарантий безопасности для Украины.

«В том числе посредством многонациональных сил для Украины при поддержке Соединенных Штатов», — говорится в пресс-релизе.

Также в заявлении подчеркивается поддержка усилий США по урегулированию конфликта. Уточняется, что возможные мирные переговоры должны включать все заинтересованные стороны, в том числе европейские страны, поскольку затрагивают их интересы.

Кроме того, участники встречи приветствовали усиление экономического давления на Россию, включая введение дополнительных санкций.

Немецкий журнал Der Spiegel ранее сообщал, что страны «коалиции желающих» рассматривают три сценария возможного участия своих военных в случае урегулирования конфликта на Украине. Первый предполагает направление наблюдательной миссии для контроля за соблюдением потенциального мирного соглашения. Второй — обучение украинских новобранцев западными военными. Третий — обеспечение безопасности по всей линии фронта.

Ранее фон дер Ляйен пообещала добиваться мира на условиях Украины.

 
