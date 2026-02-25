«Подсыпал клофелин и забил молотком». На Урале вынесли приговор за массовое убийство

В Каменске-Уральском суд приговорил к 14 годам и 11 месяцам колонии убийцу семи человек

В Свердловской области суд вынес приговор Виктору Петриченко, прозванному «амурским маньяком» за жестокое убийство семи человек. Его жертвами стали две семейные пары и двое детей. Преступление он совершил еще в 90-х, но наказание понес лишь спустя 33 года. Подробности истории, которая потрясла весь Урал, — в материале «Газеты.Ru».

«Смыл кровь с украшений»

Днем 5 января 1993 года у дома 13 на 2-й рабочей улице поселка Чкаловский города Каменск-Уральский собралась целая группа людей. Они обеспокоенно смотрели в окна квартиры на втором этаже, где жила семья Ивановых.

Уже несколько дней никто не видел ни 37-летнюю Людмилу, ни ее 40-летнего супруга Владимира, ни их детей. В тот день к ним пришли родственники и друзья — еще до Нового года они договаривались собраться 5 января и помянуть мать Людмилы. Но дверь гостям никто не открыл.

Сосед предложил вызвать участкового и залезть в квартиру через балкон. Как только сотрудник милиции прибыл на место, мужчина забрался на второй этаж по газовой трубе.

«Когда мой супруг слез, на его лице отразился весь ужас того, что он увидел. Он сказал, что там в квартире было все как в тумане, свет горел, елка горела, а на полу лежат люди и видно Людину ногу. После этого участковый сам поднялся и посмотрел в окно, затем побежал звонить своему начальству. В этот день все и узнали о том, что в квартире были убиты семь человек, вся семья Ивановых и трое их гостей». Из свидетельских показаний

На место тут же выехали оперативники. В квартире царил беспорядок, по полу разбросаны вещи, на столе — недопитый алкоголь. В гостиной и спальне лежали тела пятерых взрослых — Людмилы и Владимира Ивановых и их гостей — Виталия и Тамары Гилевых и их друга Сергея Верзакова. На полу в ванной сотрудники нашли еще два трупа — 13-летнего Андрея и 12-летней Светланы Ивановых.

Как установят эксперты, преступник добавил в спирт «Рояль» клофелин, а когда взрослые уснули — до смерти забил их слесарным молотком. С детьми Ивановых убийца расправился, заманив их на кухню, после чего перенес тела в ванную. Там же на полу сотрудники нашли и орудие преступление со следами крови.

Жестокость расправы поразила даже бывалых сотрудников. «В этом двухкомнатном жилище сотрудникам следственно-оперативной группы и шагу было нельзя сделать без того, чтобы не наступить в запекшееся «вещество красно-бурого цвета». Это событие потрясло тогда не только Каменск-Уральский — третий по величине город Свердловской области, но и весь регион», — рассказал «Газете.Ru» старший помощник руководителя регионального управления СК России Александр Шульга.

Было возбуждено уголовное дело об убийстве из корыстных побуждений. Как уточнили в СК, мотив удалось установить благодаря показаниям родственников.

«Они заметили, что из квартиры пропали некоторые предметы одежды: шапки, свитеры, джинсовые брюки. Кроме того, на раковине в кухне были обнаружены снятые с хозяйки квартиры и ее гостьи золотые украшения — серьги, цепочки, кольца. Их преступник, вероятно, в спешке забыл с собой прихватить после того, как смыл с них кровь». Александр Шульга Старший помощник руководителя управления СК России по Свердловской области

«Молодой симпатичный незнакомец»

Следователи рассматривали несколько версий произошедшего — разбой, личную неприязнь, ссору с кем-то из знакомым Ивановых, но недоброжелателей у семьи не было.

Людмила работала продавщицей в местном магазине, а Владимир — водителем автобуса. Они ни с кем не конфликтовали, как и Гилевы.

Собирать картину следователи пытались по крупицам. Тогда они даже не подозревали, что поставить точку в деле удастся лишь через 30 с лишним лет.

«В рамках уголовного дела было допрошено более 120 свидетелей, проведены все возможные на тот момент судебные экспертизы, практически поминутно установлены события, предшествовавшие трагическим событиям в Каменске-Уральском», — рассказали в региональном управлении СКР.

Оказалось, что 30 декабря 1992 года Гилевы и их знакомый Сергей Верзаков выехали из села Елово, где жили, чтобы встретить Новый год вместе с Ивановыми в Каменске-Уральском.

Сначала добрались на автобусе до Перми, затем сели на скорый поезд № 92 «Москва — Лена». Уже 31 декабря в 04:40 по местному времени они были в Екатеринбурге.

Следователям удалось найти и опросить их попутчиков. Те хорошо запомнили, что Гилевы были модно одеты, Виталий выделялся густыми черными усами, его жена Тамара — множеством золотых украшений. Кроме того, компания почти всю дорогу выпивала.

На вокзале в Екатеринбурге с ними познакомился «симпатичный молодой человек», без дела бродивший по залам. Он легко завел разговор с пермяками, вскоре стал с ними пить, постоянно выходил покурить с Виталием и Сергеем.

Затем они все вместе сели в поезд до Каменска-Уральского, а оттуда на такси поехали в поселок Чкаловский к Ивановым.

По описанию свидетелей оперативники составили портрет подозреваемого: 27-28 лет, рост 170-175 см., на голове шапка-ушанка, лицо побрито, одет в коричневую куртку длиной чуть выше колен, застегнутую на пуговицы. Но результата в поиске преступника это не принесло.

Эксперты изучили отпечатки пальцев в квартире убитых, но и они не помогли выйти на след — в дактилоскопических учетах их не было. В том же 1993 году расследование дела пришлось приостановить.

«Ездил на кражи с отцом»

Осенью 2024 года сотрудники регионального управления СКР вместе с криминалистами и оперативниками угрозыска стали вновь анализировать материалы резонансной истории. Теперь в их распоряжении были современные методы исследования.

По изъятым с места убийства окурках провели молекулярно-генетические экспертизы. «Пробив» данные по федеральной базе, специалисты установили, что генотип подозреваемого совпал с ДНК мужчины, который в 2017 году привлекался к уголовной ответственности за кражу. Тогда цепочка стала раскручиваться.

«Следователи поняли, что разыскиваемый — это сын, отец или брат этого мужчины. Изучив круг его ближайших родственников, они вышли на Виктора Петриченко. Дактилоскопическая экспертиза подтвердила, что на месте массового убийства были найдены именно его отпечатки пальцев», — рассказал «Газете.Ru» Александр Шульга.

К тому моменту за плечами 52-летнего Виктора Петриченко уже был срок за ношение кастета и кражу. 22 января 2025 года его задержали в частном доме в городе Белогорске Амурской области. Там он жил вместе с женой и сыном. Сопротивления мужчина не оказал. Признался, что «рано или поздно ждал этого момента».

На допросах убийца рассказал, что в 90-х вместе с семьей жил в Киргизии и периодически приезжал в Россию с отцом, чтобы совершать кражи. Зимой 1993 года он пошел «на дело» один. Увидев на вокзале Гилевых с Верзаковым, решил, что они подходящая цель.

С собой у него был молоток и клофелин, но в пути подходящий момент для ограбления не представился. Тогда он вместе с новыми знакомыми приехал в гости к Ивановым, подлил в бутылку клофелин и стал ждать, когда всех начнет клонить в сон.

Первым он убил Владимира Иванова, затем — Верзакова. Уже в коридоре Петриченко столкнулся с детьми, которые проснулись от шума. Он завел школьников на кухню и нанес несколько ударов молотком по голове, после чего расправился с Людмилой Ивановой и супругами Гилевыми, которые спали в другой комнате.

Переодевшись в чистую одежду, убийца забрал из квартиры деньги, несколько ваучеров, три норковые шапки, четыре свитера, двое джинсовых штанов и сбежал из Свердловской области. На тот момент ему был 21 год.

Судебная психиатрическая экспертиза признала Петриченко вменяемым. 25 февраля суд вынес ему приговор.

«Красногорский районный суд Каменска-Уральского назначил Виктору Петриченку 14 лет и 11 месяцам колонии», — заявили в региональном управлении СКР.

Суд принял во внимание, что мужчина согласился сотрудничать со следствием и раскаялся в содеянном. На заседании он отказался от последнего слова и каких-либо комментариев.