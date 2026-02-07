Размер шрифта
Армия

Подозреваемого в покушении на генерала Алексеева задержали

112: киллера, стрелявшего в генерала Алексеева, задержали в другой стране
Минобороны РФ

Подозреваемого в покушении на генерала-лейтенанта Владимира Алексеева задержали после того, как ему удалось скрыться за пределами России. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным канала, после нападения злоумышленник покинул страну. Однако позже его личность установили и нашли в Дубае, уточнил экс-депутат Верховной рады, политик Олег Царев. Помимо самого нападавшего, правоохранители задержали пособника киллера, рассказал он.

Сам Алексеев после перенесенной операции пришел в сознание. Как уточняется, он находится в стабильном состоянии, разговаривает, угрозы для его жизни нет.

Позднее информацию о задержании подтвердил источник газеты «Известия».

Покушение на высокопоставленного военного произошло 6 февраля в Москве в одном из жилых домов. Нападавший несколько раз выстрелил в генерала, после чего скрылся с места происшествия. Telegram-канал 112 сообщал, что киллер мог переодеться в женщину или в курьера для маскировки.

Несмотря на полученные ранения, пострадавшему генералу удалось выжить. Его в тяжелом состоянии госпитализировали.

Ранее появились фотографии с места покушения на генерала Алексеева.
 
