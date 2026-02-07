Жителей Ивано-Франковска предупредили о возможных проблемах с водой

Власти Ивано-Франковска призвали жителей готовиться к проблемам с электроснабжением и запасаться водой. Об этом в Telegram-канале написал мэр города Руслан Марцинкив.

«Могут быть значительные перебои с электроэнергией! <…> На всякий случай запаситесь водой!» — написал он.

До этого взрывы раздавались по всей Украине. Серия взрывов произошла в городе Ровно на западе страны.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Ровно, как и на большей части территории республики, действовала воздушная тревога.

До этого сообщалось о взрывах в Виннице в центральной части Украины.

5 февраля гремели взрывов в украинской столице. В разных частях Киева наблюдались пожары.

После атаки России второй день горят склады в Яготине Киевской области кондитерской фабрики «Рошен», которая принадлежит экс-президенту Украины Петру Порошенко.

Ранее в Харькове ввели режим ЧС в связи с повреждением ТЭЦ.