Армия

Польша вернула на аэродромы истребители, поднятые в воздух для защиты неба

Польша вернула на аэродромы истребители, поднятые из-за якобы активности РФ
Польские военные вернули на аэродромы самолеты-истребители, поднятые в воздух утром 7 февраля для защиты страны. Об этом сообщило оперативное командование родов Вооруженных сил Польши в социальной сети Х.

Ранее оперативное командование сообщило, что военные самолеты страны были подняты в воздух на фоне якобы «активности» России на Украине. Кроме того, наземные средства противовоздушной обороны и радиолокационной разведки были приведены в состояние готовности.

По данным военных, нарушения воздушного пространства Польши не зафиксировано.

В командовании добавили, что войска непрестанно следят за ситуацией на территории Украины и находится в постоянной готовности обеспечить безопасность польских границ. Кроме того, военные поблагодарили за сотрудничество НАТО, в частности военно-воздушные силы Германии, чьи самолеты принимали участие в вылете, и вооруженные силы Нидерландов за поддержку системами противовоздушной обороны.

Ранее эксперты заявляли, что Польша не готова к гибридным угрозам, таким как атаки беспилотников.
 
