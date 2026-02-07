Размер шрифта
Общество

Аэропорты в Польше возобновили работу после «незапланированной военной активности»

Польские власти сообщили о возобновлении рейсов в аэропортах в Жешуве и Люблине
Maciej Goclon/Fotonews/Global Look Press

Аэропорты Люблина и Жешува возобновили работу после временного закрытия. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Польское агентство аэронавигационного обслуживания (PANSA).

Аэропорты на эго-востоке Польши приостановили работу на несколько часов из-за «незапланированной военной активности», связанной с обеспечением государственной безопасности, сообщало Федеральное управление гражданской авиации США.

Закрытие воздушного пространства было связано с действиями самолетов НАТО в этом районе, отметили в ведомстве.

До этого оперативное командование родов Вооруженных сил Польши информировало, что военные самолеты страны были подняты в воздух на фоне якобы «активности» России на Украине. Наземные средства противовоздушной обороны и радиолокационной разведки были приведены в состояние готовности.

Польские военные утверждали, что эти меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности границ страны.

Ранее неизвестный дрон упал рядом со складом оружия на базе в Польше.
 
