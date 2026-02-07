Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Спорт

«У меня астма»: дочь Этери Тутберидзе пожаловалась на курильщиков на ОИ-2026

Фигуристка Диана Дэвис заявила об астме, пожаловавшись на курильщиков
Yves Herman/Reuters

Фигуристка Диана Дэвис, которая вместе с супругом Глебом Смолкиным выступает в танцах на льду в составе сборной Грузии, пожаловалась на курильщиков в олимпийской деревне. Ее слова приводит Sport24.

«А у меня в туалете то ли наверху, то ли внизу курят», — рассказала она.

«Будем вычислять. Потому что прямо несет куревом», — добавил Смолкин.

«У меня астма», — также подчеркнула фигуристка.

6 февраля Дэвис, матерью которой является тренер Этери Тутберидзе, и Смолкин заняли шестое место в ритмическом танце в рамках командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Италии. Спортсмены набрали 78,97 балла. Первое место в этом виде программы заняли действующие олимпийские чемпионы в командном турнире американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс с результатом 91,06 балла. Произвольные танцы фигуристы представят в полночь 8 февраля.

Позднее на церемонии открытия зимних Олимпийских игр — 2026 Дэвис вместе с другим фигуристом Лукой Берулавой вынесла флаг сборной Грузии.

Ранее пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо пожаловался на интернет во время ОИ-2026.
 
Теперь вы знаете
Вас уже вычислили. Что такое профайлинг и как другие манипулируют вашим выбором
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!