«У меня астма»: дочь Этери Тутберидзе пожаловалась на курильщиков на ОИ-2026

Фигуристка Диана Дэвис, которая вместе с супругом Глебом Смолкиным выступает в танцах на льду в составе сборной Грузии, пожаловалась на курильщиков в олимпийской деревне. Ее слова приводит Sport24.

«А у меня в туалете то ли наверху, то ли внизу курят», — рассказала она.

«Будем вычислять. Потому что прямо несет куревом», — добавил Смолкин.

«У меня астма», — также подчеркнула фигуристка.

6 февраля Дэвис, матерью которой является тренер Этери Тутберидзе, и Смолкин заняли шестое место в ритмическом танце в рамках командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Италии. Спортсмены набрали 78,97 балла. Первое место в этом виде программы заняли действующие олимпийские чемпионы в командном турнире американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс с результатом 91,06 балла. Произвольные танцы фигуристы представят в полночь 8 февраля.

Позднее на церемонии открытия зимних Олимпийских игр — 2026 Дэвис вместе с другим фигуристом Лукой Берулавой вынесла флаг сборной Грузии.

