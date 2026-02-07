Размер шрифта
Назван средний размер соцпенсии с апреля 2026 года

Евгений Епанчинцев/РИА Новости

После индексации 1 апреля 2026 года средний размер социальной пенсии в России составит 16,5 тыс. рублей. Об этом сообщила ТАСС эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

«Социальные пенсии с 1 апреля 2026 года будут проиндексированы на 6,8%. Размер индексации привязан к федеральному прожиточному минимуму пенсионера, который с 1 января 2026 года составил 16 288 рублей», — отметила эксперт.

По ее словам, если брать за ориентир данные Соцфонда России, который оценил средний размер социальной пенсии на 1 октября 2025 года в сумму 15 514,1 рубля, то после индексации ее размер составит 16 569,06 рубля, добавила Подольская.

Реальный размер соцпенсии будет зависеть от ее вида, доплат и коэффициентов.

До этого глава министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков рассказал, что индексация пенсионного обеспечения коснется порядка 4,3 млн россиян.

По его словам, среди них порядка 3,6 млн человек получают социальные пенсии, а еще около 700 тыс. являются получателями государственного пенсионного обеспечения.

Ранее в Госдуме предложили разрешить досрочную пенсию педагогам.
 
