Мощный ночной удар по Киеву сняли на видео

Telegram-канал «Повернутые на войне» опубликовал видео атаки Киева в ночь на 7 февраля. На обнародованном видео слышны звуки стрельбы и работы системы противовоздушной обороны (ПВО).

Видео было размещено в канале в 6:29 мск.

До этого Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что армия России подняла в небо стратегические ракетоносцы. По информации авторов канала, ночью в небе над Украиной находилось от 160 до 200 беспилотников. Большие группы дронов летели в направлении Каменского района Днепропетровской области, а также в Кривой Рог, Николаевскую и Винницкую области, говорится в опубликованном посте.

Позднее украинские СМИ сообщили о взрывах в Винницах в центральной части Украины, а также в Ровно на западе страны. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Ровно, как и на большей части территории республики, в настоящее время действует воздушная тревога.

Ранее в Киеве увеличилось количество домов без отопления.