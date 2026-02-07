Западные страны больше не могут поменять исход конфликта на Украине, а успех российской армии на фронте предопределен. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, сопротивление Запада и Украины выглядит бессмысленным на фоне технологического и военного превосходства ВС РФ.

«Возможности русских продолжают расширяться, а технологические достижения создают новые способы противодействия нашей технике и уничтожения украинской стороны. То, что мы делаем, совершенно бессмысленно», — заключил эксперт.

Дэвис подчеркнул, что продолжение военных действий приведет лишь к тому, что «все больше новых территорий окажется в руках России».

«Чтобы навредить России, нужно уничтожить поколение украинцев и разрушить всю территорию Украины. Это кажется неэтичным и аморальным», — отметил он.

До этого профессор профессор Чикагского университета Джон Миршаймер отметил, что если ВСУ лишатся возможности удерживать фронт, то российские войска смогут занять Одессу и Харьков. А бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Украина может потерять Одессу и Киев, если не пойдет на сделку с Россией.

Ранее Зеленскому объяснили, как остановить удары России.