В Новосибирске накрыли бордель с нелегальными мигрантками в съемных квартирах

В Новосибирске задержали организаторов проституции в арендованных квартирах

Полицейские Новосибирска задержали семь человек, участвовавших в схеме организации проституции. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По версии сотрудников правоохранительных органов, управляли бизнесом две женщины в возрасте 28 и 25 лет, одна из них ранее уже была судима.

Организаторы сняли три квартиры в центре города и «наняли» пятерых иностранок, приехавших из сопредельных государств. При этом некоторые из них приехали в РФ, чтобы оказывать услуги непристойного характера, дома у них остались семьи и дети.

Во время визита в квартиры полицейские изъяли мобильные телефоны и ежедневники в качестве доказательств. Помимо этого, сотрудники МВД забрали предметы, которые девушки «использовали во время работы с посетителями».

В отношении организаторов возбудили уголовное дело. Также выяснилось, что две работницы нелегально прибыли на территорию России. В их отношении составили административные материалы, решается вопрос о выдворении.

Ранее Милонов провел рейд по борделям в Санкт-Петербурге.
 
