Рязанский проект против абортов публиковал отзывы с фейковыми фото женщин

На сайте «Скажи жизни ДА», созданном организацией «Спаси жизнь» для пропаганды отказа от абортов в Рязани, были опубликованы отзывы женщин с фейковыми фото. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Открытый в сентябре 2025 года интернет-проект призван помогать женщинам «в ситуации сложного репродуктивного выбора» — решиться на сохранение беременности. На сайте опубликованы отзывы якобы от тех, кто отказался от аборта и рад этому. Один из них, например, был подписан «17-летней Клавдией».

По данным «Осторожно, новости», фото для этих отзывов — фейковые: одно было сделано в 2016 году пользовательницей ВК из другого города, другое взято из статьи шестилетней давности на сайте Белорусской православной церкви, третье есть на фотостоках и неоднократно использовалось иностранными блогерами.

В 2025 году почти 330 частных российских клиник отказались от лицензий на прерывание беременности. По данным РПЦ, в 15 регионах вообще не осталось таких медицинских учреждений, делающих аборты.

Ранее правительство РФ поручило усилить контроль за клиниками, оказывающими услуги прерывания беременности.