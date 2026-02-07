Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

Рязанский проект против абортов публиковал отзывы с фейковыми фото женщин

Осторожно, новости: сайт против абортов в Рязани подделал фото счастливых женщин
Telegram-канал Осторожно, новости

На сайте «Скажи жизни ДА», созданном организацией «Спаси жизнь» для пропаганды отказа от абортов в Рязани, были опубликованы отзывы женщин с фейковыми фото. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Открытый в сентябре 2025 года интернет-проект призван помогать женщинам «в ситуации сложного репродуктивного выбора» — решиться на сохранение беременности. На сайте опубликованы отзывы якобы от тех, кто отказался от аборта и рад этому. Один из них, например, был подписан «17-летней Клавдией».

По данным «Осторожно, новости», фото для этих отзывов — фейковые: одно было сделано в 2016 году пользовательницей ВК из другого города, другое взято из статьи шестилетней давности на сайте Белорусской православной церкви, третье есть на фотостоках и неоднократно использовалось иностранными блогерами.

В 2025 году почти 330 частных российских клиник отказались от лицензий на прерывание беременности. По данным РПЦ, в 15 регионах вообще не осталось таких медицинских учреждений, делающих аборты.

Ранее правительство РФ поручило усилить контроль за клиниками, оказывающими услуги прерывания беременности.
 
Теперь вы знаете
Вас уже вычислили. Что такое профайлинг и как другие манипулируют вашим выбором
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!