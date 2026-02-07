Размер шрифта
В ВСУ опровергли слова Зеленского о потерях

Солдат ВСУ: украинские потери в пять раз больше, чем сказал Зеленский
Andriy Andriyenko/Press Service of the 65th Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Reuters

Реальные потери ВСУ в пять раз больше 55 тысяч человек, про которых в недавнем интервью сказал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом в своем Telegram-канале написал военнослужащий ВСУ Станислав Бунятов.

«Президент имеет право озвучивать только официальные данные, и на данный момент они такие, какие есть. Реальная цифра как минимум в пять раз больше, и это понимает каждый», — считает Бунятов.

По словам солдата, реальное количество потерь ВСУ будет известно после окончания конфликта. И когда обменяют всех пленных, станет ясно, что «без вести пропавшие — это погибшие воины».

5 февраля Зеленский в интервью телеканалу France 2 рассказал, что в конфликте с Россией якобы погибло 55 тысяч кадровых и мобилизованных украинских солдат, однако многие имеют статус пропавших без вести. Военный блогер Егор Гузенко отметил, что Зеленский занизил потери ВСУ приблизительно на миллион человек. А депутат Верховной рады Александр Дубинский написал, что названное число потерь занижено как минимум втрое, чтобы не платить компенсации вдовам погибших.

Австрийский политический аналитик Геральд Маркель также назвал слова Зеленского «невероятной ложью» и оскорблением украинского народа.

Ранее в США рассказали, хочет ли Зеленский мира с Россией.
 
