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60 лет назад родился Виктор Цой

Лидер группы «Кино» Виктор Цой родился в Ленинграде 21 июня 1962 года в семье инженера и школьной учительницы. С детства занимался музыкой. До «Кино» был участником групп «Палата № 6» и «Автоматические удовлетворители». Первый студийный альбом «Кино» «45» был записан в 1982 году. В 1988 году группа выпустила песню «Группа крови», которая стала одним из самых известных хитов «Кино».

Артист также снялся в восьми фильмах. После роли Моро в фильме «Игла» журнал «Советский экран» назвал его лучшим актером 1989 года. Год спустя он погиб в результате аварии на трассе в Латвии — его «Москвич» столкнулся с «Икарусом».

Именем Виктора Цоя названы 13 улиц российских городов, два сквера, почтовая марка и астероид.

21 июня рок-музыканту исполнилось бы 60 лет. Каким был лидер легендарной группы «Кино» — в фоторепортаже «Газеты.Ru».

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